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Заказал убийство предпринимателя с Полтавщины — задержан депутат

31 января 2025 12:01
Аркадий Пастула - Редактор
СБУ задержала депутата, заказавшего убийство предпринимателя с Полтавщины
СБУ задерживает фигурантов. Фото: СБУ
Аркадий Пастула - Редактор

Служба безопасности Украины задержала депутата Полтавского областного совета. Он заказал убийство предпринимателя.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу, 31 января.

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Заказ убийства предпринимателя

"Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины разоблачили депутата Полтавского областного совета на организации заказного убийства. По материалам дела чиновник хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании для дальнейшего присвоения его бизнеса", — говорится в сообщении.

Для совершения преступления фигурант привлек своего водителя. Он пообещал ему 20 тысяч долларов за физическую расправу над аграрием.

Правоохранители установили, что убийство планировалось на территории местной заброшенной насосной станции. Обвиняемый пригласил туда предпринимателя якобы для обсуждения работы. Во время встречи киллер должен был накинуть петлю из веревки на шею потерпевшего и задушить его. Впоследствии он планировал инсценировать повешение.

После этого депутат намеревался подделать документы на корпоративные права агрокомпании бизнесмена, чтобы указать себя как доверенное лицо.

"Для подготовки преступления фигуранты встречались в тайных местах без камер видеонаблюдения, а общались между собой исключительно "вживую", без какой-либо коммуникации по телефону. Впрочем, даже такие меры конспирации им не помогли", — говорится в сообщении.

СБУ задержала двух злоумышленников, когда они везли предпринимателя на место встречи.

Им объявлено подозрение в организации и соучастии в совершении законченного покушения на умышленное убийство.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Сумах чиновница МСЭК организовала схему "заработка" на людях с инвалидностью. Она требовала деньги.

Также во Львовской области курсантка военного института сотрудничала с российскими спецслужбами и готовила удар по казармам.

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