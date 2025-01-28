Інвалідність за хабар — в Сумах викрили недобросовісну лікарку

Гроші на столі. Фото ілюстративне: Офіс Генерального прокурора

У Сумах посадовиця МСЕК організувала схему "заробітку" на людях з інвалідністю. Вона вимагала хабарі за підтвердження стану здоров'я.

Про це повідомило управління СБУ в Сумській області у вівторок, 28 січня.

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Група інвалідності за хабар

Як зазначили в СБУ, лікарка Сумського обласного центру МСЕК організувала корупційну схему з вимагання грошей за підтвердження інвалідності. Посадовиця вимагала гроші в пацієнтів, які мали законні підстави для отримання інвалідності.

"За гроші зловмисниця пропонувала їм штучно не затягувати процес оформлення або подовження групи інвалідності. "Вартість" послуг фігурантки становила до 20 тисяч гривень, залежно від діагнозу, а також від терміну подовження наявної групи інвалідності", — повідомляє СБУ.

Фігурантці повідомляють про підозру. Фото: СБУ

Кошти лікарні перераховували на особистий банківський рахунок. Під час обшуків у посадовиці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, чорнові записи, банківські картки, які містять докази протиправної діяльності.

Правоохоронці вже задокументували півдесятка таких фактів. Лікарці повідомили про підозру, їх загрожує до 10 років позбавлення волі.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Вілла в Італії

Як додали в СБУ, під час слідства також вияснили, що фігурантка справи має незадекларовану нерухомість. Зокрема, у 2023 році лікарка придбала віллу в Італії, вартістю 40 тисяч євро. Слідчі дії для встановлення усіх фактів протиправної діяльності фігурантки тривають.

Нагадаємо, у Києві "на гарячому" затримали посадовицю лікарні, яка вирішила нажитися на військовому. Лікарка вимагала з ветерана п'ять тисяч доларів.

В Україні перевіряють законність надання інвалідностей прокурорам. Це сталося після викриття масштабних схем, коли посадовці купляли групи інвалідностей.