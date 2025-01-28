Инвалидность за взятку — в Сумах разоблачили недобросовестного врача

Деньги на столе. Фото иллюстративное: Офис Генерального прокурора

В Сумах чиновница МСЭК организовала схему "заработка" на людях с инвалидностью. Она требовала взятки за подтверждение состояния здоровья.

Об этом сообщило управление СБУ в Сумской области во вторник, 28 января.

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Группа инвалидности за взятку

Как отметили в СБУ, врач Сумского областного центра МСЭК организовала коррупционную схему по вымогательству денег за подтверждение инвалидности. Чиновница требовала деньги у пациентов, которые имели законные основания для получения инвалидности.

"За деньги злоумышленница предлагала им искусственно не затягивать процесс оформления или продления группы инвалидности. "Стоимость" услуг фигурантки составляла до 20 тысяч гривен, в зависимости от диагноза, а также от срока продления имеющейся группы инвалидности", — сообщает СБУ.

Фигурантке сообщают о подозрении. Фото: СБУ

Средства больницы перечисляли на личный банковский счет. Во время обысков у чиновницы изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию, черновые записи и банковские карты, которые содержат доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители уже задокументировали полдесятка таких фактов. Женщине сообщили о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Вилла в Италии

Как добавили в СБУ, во время следствия также выяснили, что фигурантка дела имеет незадекларированную недвижимость. В частности, в 2023 году врач приобрела виллу в Италии, стоимостью 40 тысяч евро. Следственные действия для установления всех фактов противоправной деятельности фигурантки продолжаются.

Напомним, в Киеве "на горячем" задержали чиновницу больницы, которая решила нажиться на военном. Врач вымогала с ветерана пять тысяч долларов.

В Украине проверяют законность предоставления инвалидностей прокурорам. Это произошло после разоблачения масштабных схем, когда чиновники покупали группы инвалидности.