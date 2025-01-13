Перевірка прокурорів — скільком підтвердили інвалідність

Обшуки в МСЕК. Ілюстративне фото: Офіс Генпрокурора

В Україні перевіряють правдивість інвалідностей 73 прокурорів після викриття масштабних схем. За два місяці перевірки лише трьом підтвердили інвалідність.

Про це повідомив народний депутат Володимир Арʼєв у Facebook у понеділок, 13 січня.

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Так, 1 листопада міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що на перевірку 73 прокурорів піде три місяці. Наразі вже минуло два місяці та стали відомі проміжні результати:

трьом підтвердили інвалідність;

дев'ятьом спростували, оскільки вони не мають відповідних підстав;

п'ятьом замість другої групи призначили третю;

56 осіб ще не перевірили.

Отже, наразі перевірили 17 прокурорів, а лишилося ще 56 обʼєктів.

Скриншот допису Ар'єва

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2025 року перестала функціонувати МСЕК. Замість неї стан здоров'я людини оцінюватимуть за концепцією повсякденного функціонування.

А Офіс Генпрокурора не виявив доказів неправомірного отримання інвалідностей 67 прокурорами у Хмельницької області. Там не знайшли підстав для звільнення посадовців з посад.