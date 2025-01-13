Проверка прокуроров - скольким подтвердили инвалидность

Стало известно, скольким прокурорам подтвердили инвалидность
В Украине проверяют правдивость инвалидностей 73 прокуроров после разоблачения масштабных схем. За два месяца проверки лишь троим подтвердили инвалидность.
Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в Facebook в понедельник, 13 января.
Инвалидность у прокуроров
Так, 1 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на проверку 73 прокуроров уйдет три месяца. Сейчас уже прошло два месяца и стали известны промежуточные результаты:
- трем подтвердили инвалидность;
- девяти опровергли, поскольку они не имеют соответствующих оснований;
- п'пятерым вместо второй группы назначили третью;
- 56 человек еще не проверили.
Итак, сейчас проверили 17 прокуроров, а осталось еще 56 объектов.
Напомним, в Украине с 1 января 2025 года перестала функционировать МСЭК. Вместо нее состояние здоровья человека будут оценивать по концепции повседневного функционирования.
А Офис Генпрокурора не обнаружил доказательств в неправомерном получении инвалидностей 67 прокурорами в Хмельницкой области. Там не нашли оснований для увольнения должностных лиц с должностей.
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