Вбивство військового ТЦК у Пирятині — що відомо про напад

Чоловік зі зброєю в руках. Фото ілюстративне: Pexels

У Полтавській області невідомий застрелив військового районного територіального центру комплектування. Інцидент стався у суботу, 1 лютого, на автозаправній станції в місті Пирятин.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Telegram.

Читайте також:

Вбивство військового ТЦК Полтавщини

"1 лютого 2025 року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався кричущий випадок – збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)", — йдеться у повідомленні.

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця ТЦК, погрожуючи мисливською рушницею, та вимагав передати зброю. Отримавши відмову, нападник вистрілив у солдата, який від отриманого важкого поранення загинув на місці.

Після нападу фігурант заволодів автоматом та втік разом із мобілізованим.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує цей кричущий злочин та вимагає найсуворішого покарання для винних. Вбивство військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці вбивства працюють правоохоронці. Тривають оперативно-розшукові заходи. На Полтавщині запровадили спецоперацію "Сирена".

У Сухопутних військах висловили співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.

Людей закликали надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні місцеперебування нападника та військовозобов'язаного.

Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 січня СБУ затримала депутата Полтавської облради, який замовив вбивство місцевого підприємця.

Раніше у Львові пʼяний військовий побив та вчинив насильство над чоловіком. Його засудили до 11 років позбавлення волі.