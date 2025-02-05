СБУ викрила як Росія завербувала і підірвала терориста у ТЦК Рівного

Поліція на місці вибуху в ТЦК. Фото: Національна поліція України

Служба безпеки України встановила обставини вербування російськими спецслужбами терориста, якого 1 лютого підірвали дистанційно у будівлі Рівненського обласного ТЦК. Окупанти використали завербованого агента "втемну", а потім ліквідували його разом із вибухівкою, щоб усунути його, як свідка.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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За даними слідства, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкого заробітку через телеграм-канали. Саме там його завербував представник російських спецслужб, запропонувавши гроші за виконання завдання. Агент отримав саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у туристичному рюкзаку, та прибув до Рівного.

СБУ встановила, що вибухівку активували дистанційно через мобільний телефон, до якого мали віддалений доступ російські куратори. Терорист також тримав у руках другий гаджет із "дистанційним управлінням", що дозволило окупантам контролювати його переміщення.

Як тільки агент зайшов у приміщення ТЦК, СВП було приведено в дію через телефонний виклик. Внаслідок вибуху терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі триває розслідування за статтею 258 КК України (терористичний акт), правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину.

Також в СБУ додали, що днями вдалося запобігти теракту біля районного управління поліції у Рівному, затримано двох агентів рф. Також було викрито диверсійну групу, яка намагалася підірвати наряд поліції на Буковині. Окрім того, затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт у Києві – у неї вилучено вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, у Рівному 1 лютого у приміщенні територіального центру комплектування стався вибух.

Також сьогодні, 5 лютого, у Кам'янці-Подільському пролунав вибух в ТЦК.