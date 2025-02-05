СБУ разоблачила как Россия завербовала и взорвала террориста в ТЦК Ровно

Полиция на месте взрыва в ТЦК. Фото: Национальная полиция Украины

Служба безопасности Украины установила обстоятельства вербовки российскими спецслужбами террориста, которого 1 февраля взорвали дистанционно в здании Ровненского областного ТЦК. Оккупанты использовали завербованного агента "втемную", а затем ликвидировали его вместе со взрывчаткой, чтобы устранить его, как свидетеля.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, террористом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрого заработка через телеграмм-каналы. Именно там его завербовал представитель российских спецслужб, предложив деньги за выполнение задания. Агент получил самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в туристическом рюкзаке, и прибыл в Ровно.

СБУ установила, что взрывчатку активировали дистанционно через мобильный телефон, к которому имели удаленный доступ российские кураторы. Террорист также держал в руках второй гаджет с "дистанционным управлением", что позволило оккупантам контролировать его перемещение.

Как только агент зашел в помещение ТЦК, СВУ было приведено в действие через телефонный вызов. В результате взрыва террорист погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас продолжается расследование по статье 258 УК Украины (террористический акт), правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению.

Также в СБУ добавили, что на днях удалось предотвратить теракт возле районного управления полиции в Ровно, задержаны два агента рф. Также была разоблачена диверсионная группа, которая пыталась взорвать наряд полиции на Буковине. Кроме того, задержан российский агент, которая готовила масштабный теракт в Киеве — у нее изъято взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Напомним, в Ровно 1 февраля в помещении территориального центра комплектования произошел взрыв.

Также сегодня, 5 февраля, в Каменце-Подольском прогремел взрыв в ТЦК.