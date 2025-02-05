Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском — есть раненые

В Каменец-Подольском произошел взрыв в ТЦК, — СМИ
В Каменце-Подольском 5 февраля прогремел взрыв возле здания территориального центра комплектования. Предварительно, погиб один человек, четверо — ранены.
Об этом сообщила инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская, пишет Суспільне.
Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском 5 февраля
"В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв возле здания ТЦК. Предварительно, один человек погиб, четыре человека ранены", — говорится в сообщении.
Винцарская отметила, что сейчас на месте работает полиция.
Дополняется...
Читайте Новини.LIVE!