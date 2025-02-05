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В Каменец-Подольском произошел взрыв в ТЦК, — СМИ

5 февраля 2025 13:56
Карина Приходько - Редактор
Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском — есть раненые
взрыв
Карина Приходько - Редактор

В Каменце-Подольском 5 февраля прогремел взрыв возле здания территориального центра комплектования. Предварительно, погиб один человек, четверо — ранены.

Об этом сообщила инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская, пишет Суспільне.

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Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском 5 февраля

"В Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв возле здания ТЦК. Предварительно, один человек погиб, четыре человека ранены", — говорится в сообщении.

Винцарская отметила, что сейчас на месте работает полиция.

Дополняется...

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