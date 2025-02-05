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Вибух біля ТЦК у Кам'янець-Подільському — нові деталі від поліції

5 лютого 2025 17:43
Євгенія Брюховецька - редактор
У Нацполіції назвали мотив підриву вибухівки в ТЦК у Кам'янці-Подільському
Місце вибуху. Фото: Facebook/Kamianets
Євгенія Брюховецька - редактор

У Кам'янець-Подільському Хмельницької області у середу, 5 лютого, біля ТЦК та СП стався вибух. Внаслідок інциденту загинув чоловік, який проніс вибухівку на територію.

Про це заявив мер Кам'янець-Подільського Михайло Посітко в ефірі телемарафону.

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Міський голова зазначив, що через вибух на території ТЦК було поранено двох лікарів ВЛК — вони перебувають в стані середньої тяжкості. Також постраждав один військовий та людина, яка під час інциденту проходила повз.

Як пише Інтерфакс-Україна, голова Національної поліції Іван Вигівський під час брифінгу у Києві повідомив, що внаслідок інциденту загинув чоловік, який приніс вибухівку на територію під виглядом "передачі" військовозобов'язаного.

Правоохоронець наголосив, що за інцидентами з вибухами в ТЦК стоять спецслужби Росії. Таким чином вони хочуть дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони.

Нагадаємо, у Хмельницькому обласному ТЦК та СП уточнили, що інформація щодо причин вибуху з’ясовується, територію оточено для забезпечення безпеки.

Також ми писали, що днями у Рівному стався вибух в ТЦК: загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

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