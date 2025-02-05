В Нацполиции назвали мотив подрыва взрывчатки в ТЦК в Каменце-Подольском

Место взрыва. Фото: Facebook/Kamianets

В Каменец-Подольском Хмельницкой области в среду, 5 февраля, возле ТЦК и СП произошел взрыв. В результате инцидента погиб мужчина, который пронес взрывчатку на территорию.

Об этом заявил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко в эфире телемарафона.

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Городской голова отметил, что из-за взрыва на территории ТЦК были ранены два врача ВВК — они находятся в состоянии средней тяжести. Также пострадал один военный и человек, который во время инцидента проходил мимо.

Как пишет Интерфакс-Украина, глава Национальной полиции Иван Выговский во время брифинга в Киеве сообщил, что в результате инцидента погиб человек, который принес взрывчатку на территорию под видом "передачи" для военнообязанного.

Правоохранитель подчеркнул, что за инцидентами со взрывами в ТЦК стоят спецслужбы России. Таким образом они хотят дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны.

Напомним, в Хмельницком областном ТЦК и СП уточнили, что информация о причинах взрыва выясняется, территория оцеплена для обеспечения безопасности.

Также мы писали, что на днях в Ровно произошел взрыв в ТЦК: погиб один человек, еще шестеро получили ранения.