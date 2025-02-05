У ТЦК Кам'янця-Подільського проінформували щодо наслідків вибуху

Вибух в ТЦК у Кам'янці-Подільському — стали відомі нові деталі
На території ТЦК та СП у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області у середу, 5 лютого, пролунав вибух. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.
Про це повідомила пресслужба Хмельницького обласного ТЦК у Facebook.
Вибух у ТЦК
"Сьогодні близько 13:10 на території Кам’янець-Подільського районного ТЦК та СП стався вибух. На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту", — йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що інформація щодо причин вибуху з’ясовується, територію оточено для забезпечення безпеки.
Водночас мер міста Михайло Посітко зазначив у коментарі для ТСН, що у приміщенні ТЦК загинула людина, яка принесла сумку, аби нібито "передати військовозобов'язаному". Серед поранених внаслідок вибуху двоє лікарів, військовослужбовець і перехожа. Всі вони перебувають у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, 1 лютого в ТЦК у Рівному стався вибух. Там загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.
Для теракту в Рівному окупанти завербували агента, а потім підірвали його разом із вибухівкою в ТЦК.
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