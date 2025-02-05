Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Взрыв в ТЦК в Каменце-Подольском — стали известны новые детали arrow

Взрыв в ТЦК в Каменце-Подольском — стали известны новые детали

5 февраля 2025 16:20
Евгения Брюховецкая - редактор
В ТЦК Каменца-Подольского проинформировали о последствиях взрыва
Правоохранители на месте взрыва. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

На территории ТЦК и СП в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области в среду, 5 февраля, прогремел взрыв. На месте работают правоохранители и спасатели.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК в Facebook.

Читайте также:

Взрыв в ТЦК

"Сегодня около 13:10 на территории Каменец-Подольского районного ТЦК и СП произошел взрыв. На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что информация о причинах взрыва выясняется, территория оцеплена для обеспечения безопасности.

null
Скриншот поста ТЦК

В то же время мэр города Михаил Поситко отметил в комментарии для ТСН, что в помещении ТЦК погиб человек, который принес сумку, чтобы якобы "передать военнообязанному". Среди раненых в результате взрыва двое врачей, военнослужащий и прохожая. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

null
Скриншот поста Поситка

Напомним, 1 февраля в ТЦК в Ровно произошел взрыв. Там погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Для теракта в Ровно оккупанты завербовали агента, а затем взорвали его вместе со взрывчаткой в ТЦК.

взрыв Хмельницкая область война в Украине ТЦК и СП Камьянец-Подольский
Реклама
Реклама
Реклама