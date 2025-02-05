В ТЦК Каменца-Подольского проинформировали о последствиях взрыва

Правоохранители на месте взрыва. Фото: Нацполиция

На территории ТЦК и СП в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области в среду, 5 февраля, прогремел взрыв. На месте работают правоохранители и спасатели.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК в Facebook.

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"Сегодня около 13:10 на территории Каменец-Подольского районного ТЦК и СП произошел взрыв. На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что информация о причинах взрыва выясняется, территория оцеплена для обеспечения безопасности.

Скриншот поста ТЦК

В то же время мэр города Михаил Поситко отметил в комментарии для ТСН, что в помещении ТЦК погиб человек, который принес сумку, чтобы якобы "передать военнообязанному". Среди раненых в результате взрыва двое врачей, военнослужащий и прохожая. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

Скриншот поста Поситка

Напомним, 1 февраля в ТЦК в Ровно произошел взрыв. Там погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Для теракта в Ровно оккупанты завербовали агента, а затем взорвали его вместе со взрывчаткой в ТЦК.