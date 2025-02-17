Взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском — СБУ задержала агентов РФ

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности вместе с Нацполицией задержали группу российских агентов, которые взорвали курьера со взрывчаткой возле территориального центра комплектования в Каменец-Подольском. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 17 февраля.

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Задержание причастных к взрывам возле ТЦК в Каменец-Подольском

В СБУ рассказали, что задержали двух российских агентов, которые совершили заказной теракт возле ТЦК в Каменец-Подольском Хмельницкой области 5 февраля. Они "втемную" использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку в места, которые определили спецслужбы России.

Как известно, тогда в результате взрыва у здания ТЦК в городе на месте погиб курьер, а еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

"В течение суток после теракта "по горячим следам" были задержаны оба исполнителя преступления, а в течение следующих дней задокументирована их связь с российской спецслужбой", — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что злоумышленниками оказались 17-летний студент городского колледжа и местный наркозависимый, которых завербовали через Telegram-канал по поиску "легких" заработков. Оба действовали порознь, но имели общего российского куратора.

Так, по его инструкции 17-летний агент самостоятельно изготовил взрывчатку и начинил ее гайками и обрезками арматуры, а для дистанционной детонации снарядил ее мобильным телефоном. Затем студент заложил самодельное взрывное устройство в тайник и передал геолокацию своему куратору из ФСБ.

Самодельная взрывчатка. Фото: СБУ

После этого в России сообщили координаты другому агенту, который потом забрал взрывчатку. Он должен был доставить взрывчатку в здание ТЦК под видом посылки. Когда понял, что его могут ликвидировать "как свидетеля", он заказал доставку. Когда курьер прибыл под ТЦК, оккупанты взорвали взрывчатку вместе с ним.

Задержание агентов РФ

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами контактов со спецслужбами России, а также орудия и компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении в террористическом акте, который привел к гибели человека.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, днем 5 февраля в Каменец-Подольском произошел взрыв возле ТЦК. Среди раненых в результате взрыва двое врачей, военнослужащий и прохожая