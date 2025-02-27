На Кировоградщине агент хотел сжечь электроподстанцию

Задержание одного из агентов РФ. Фото: СБУ

В Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ, который пытался сжечь электроподстанцию, питающую больницу и воинские части.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 27 февраля.

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Агент РФ хотел сжечь электроподстанцию

По данным СБУ, пособник РФ готовил ряд поджогов на основных энергообъектах региона. Таким образом, он планировал обесточить воинские части и медицинские учреждения.

Однако правоохранители задержали его как раз во время того, как он проводил доразведку вблизи электроподстанции, которую он планировал поджечь.

По данным следствия, агентом РФ оказался местный безработный. 30-летний мужчина пытался найти "быстрого заработка" в Telegram-каналах.

После того как его дистанционно завербовали россияне, агент разведывал локации ключевых энергообъектов и собирал информацию об их техническом состоянии и охране.

Добытые данные подельник РФ посылал своему российскому куратору, чтобы тот "согласовал" поджог. Кроме того, агент РФ посылал оккупантам геолокации возможного базирования военных ВСУ, по которым захватчики планировали осуществить атаки.

Во время обыска у агента изъяли телефон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас агент РФ находится под стражей. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Подельнику РФ грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что недавно правоохранители задержали группу агентов РФ, которые взорвали курьера со взрывчаткой возле территориального центра комплектования в Каменец-Подольском.

Кроме того, 18 февраля в Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Федеральной службы безопасности России, который с помощью дронов корректировал российские атаки.