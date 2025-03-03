СБУ сообщила о подозрении Григорию Лепсу

Российский певец Григорий Лепс. Фото: росСМИ

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу, который обещал российским солдатам денежное вознаграждение за каждый уничтоженный танк воинов ВСУ.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в понедельник, 3 марта.

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По данным СБУ, Лепс публично поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, а также оправдывает и финансирует российскую вооруженную агрессию.

Отмечается, что после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры российским СМИ пообещал платить оккупантам по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Кроме того, он неоднократно передавал оккупационным группировкам РФ так называемую "гуманитарную помощь" в виде бронежилетов, комплектов белья и продуктов питания.

Об этом Лепс регулярно рассказывает во время своих интервью российским пропагандистам.

Учитывая собранные доказательства следователи СБУ заочно сообщили Григорию Лепсверидзе о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку Лепс скрывается на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что недавно СБУ заочно сообщила о подозрении российскому комбригу, который приказал атаковать запрещенным химическим оружием украинских военных в Донецкой области. Речь идет о полковнике Романе Шкробе — командире 123-й мотострелковой бригады Южного военного округа РФ.

Кроме того, недавно в Кропивницком СБУ задержала агента ФСБ РФ, который планировал сжечь электроподстанцию, питающую больницу и воинские части.