СБУ запретила въезд в Украину политику, писавшей письма Путину
Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда на три года лидеру румынской ультраправой партии S.O.S. Romania Диане Шошоаке. Она поддерживает войну РФ против Украины.
Об этом сообщает СБУ в понедельник, 17 марта.
СБУ запретила въезд в Украину Диане Шошоаке
Ранее Шошоаке сообщила, что направила письмо Путину, в котором, в частности, требовала "вернуть" Румынии украинские территории. Кроме того, она призвала восстановить дипломатические и экономические отношения между Румынией и Россией.
Кроме этого, Шошоаке поддерживает войну России против Украины и ставит под сомнение национальный суверенитет и территориальную целостность Украины.
Румынский политик также регулярно распространяет кремлевские нарративы во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Европейского Союза, пишет СБУ.
Ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу, который обещал российским солдатам денежное вознаграждение за каждый уничтоженный танк воинов ВСУ.
Недавно СБУ заочно сообщила о подозрении российскому комбригу, который приказал атаковать запрещенным химическим оружием украинских военных в Донецкой области.
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