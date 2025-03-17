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Трамп розповів, які теми обговорить з Путіним

17 березня 2025 09:30
Карина Приходько - Редактор
Розмова Путіна і Трампа — стало відомо про що говоритимуть
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у вівторок, 18 березня, проведуть телефонну розмову. Вони обговорять, зокрема, Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомив Дональд Трамп у коментарі журналістам. 

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"У вівторок, 18 березня, ймовірно, матиму розмову з Путіним. Говоритимемо про землю та електростанції", — сказав Трамп.

Він наголосив, що багато, зокрема, щодо розподілу певних активів вже обговорено і з Україною, і з Росією. Мовляв, "вони над цим працюють".

Нагадаємо, спецпредставник Трампа анонсував зустріч з переговорними групами з України та Росії. Вона відбудеться протягом тижня.

Водночас сенатор Грем пригрозив Путіну в разі маніпуляції Трампом. 

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