Розмова Путіна і Трампа — стало відомо про що говоритимуть

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у вівторок, 18 березня, проведуть телефонну розмову. Вони обговорять, зокрема, Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомив Дональд Трамп у коментарі журналістам.

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"У вівторок, 18 березня, ймовірно, матиму розмову з Путіним. Говоритимемо про землю та електростанції", — сказав Трамп.

Він наголосив, що багато, зокрема, щодо розподілу певних активів вже обговорено і з Україною, і з Росією. Мовляв, "вони над цим працюють".

Нагадаємо, спецпредставник Трампа анонсував зустріч з переговорними групами з України та Росії. Вона відбудеться протягом тижня.

Водночас сенатор Грем пригрозив Путіну в разі маніпуляції Трампом.