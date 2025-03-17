Коли Трамп поговорить з Путіним — відомо дату

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня. За його словами, темою розмови стане — припинення війни в Україні.

Про це повідомляє інформагентство Reuters у понеділок, 17 березня.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні після позитивних переговорів між американськими та російськими чиновниками в Москві.

"Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One під час пізнього перельоту до Вашингтона з Флориди. Лідер США додав, що хоче побачити, чи вдасться закінчити повномасштабну війну в Україні.

"Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", — наголосив Трамп.

Як зазначає видання, Трамп намагається заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Адже "обидві сторони продовжували обмінюватися повітряними ударами протягом вихідних".

Відповідаючи на питання про те, які поступки розглядаються на переговорах про припинення вогню, Трамп сказав: "Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції".

"Я думаю, що ми вже багато про це говорили, і обидві сторони, і Україна, і Росія, дуже багато про це говорили. Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів", — сказав президент США.

Також Трамп зазначив, що за вихідні, які президент провів у Флориді, де він має резиденцію, було зроблено багато роботи над цим питанням.

Нагадаємо, вчора спецпредставник Трампа Стів Віткофф анонсував, що цього тижня відбудеться зустріч із переговорними групами з України та Росії. Він також зазначив, що в переговорах РФ і США дистанція щодо України скорочується.

Також ми писали, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив Путіну в разі маніпуляції Трампом. Він сказав, що якщо це так, тоді президент РФ про це пошкодує.