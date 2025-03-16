Американцы встретятся с переговорными группами Украины и РФ

Спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал встречу с переговорными группами из Украины и России. Она состоится в течение недели.

Об этом Стив Уиткофф сказал в эфире CNN в воскресенье, 16 марта.

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Встреча с переговорными группами

По словам Уиткоффа, Владимир Путин "принимает философию Трампа". Спецпредставитель лидера США убежден, что они оба выступают за прекращение войны в Украине. Уиткофф добавил, что американские переговорные группы встретятся с украинцами на этой неделе, кроме того, состоится встреча с россиянами.

"В переговорах РФ и США по Украине дистанция сокращается", — прокомментировал он.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Уиткофф также сообщил о том, что Дональд Трамп может провести разговор с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Он состоится в телефонном режиме.

Ранее Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным представителем в Украине. Он будет непосредственно общаться с президентом Владимиром Зеленским.