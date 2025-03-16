В Гренландії люди вийшли на протести проти заяв Трампа

Протести в Гренландії проти заяв Трампа. Фото: Reuters

У столиці Гренландії, місті Нууку, відбулися мітинги. Жителі Гренландії виступають проти заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над островом.

Про це інформує видання Dagens Nyheter.

Читайте також:

Мітинги в Гренландії проти заяв Трампа

Зазначається, що на вулиці вийшли сотні жителів, які виступили на захист суверенітету своєї країни. Учасники протестів розгорнули національні прапори та плакати з написами "Ми не продаємося", "Поважайте наш суверенітет" та "Make America Go Away".

Як зазначає видання, це найбільші протести в історії країни. Водночас протестувальники також вийшли на вулиці другого за величиною міста Сісіміут.

Населення Гренландії становить 57 000 осіб, а самого Нуука — 19 000, тож кількість людей на вулицях — суттєва.

Протести в Гренландії проти заяв Трампа. Фото: Reuters

Крім того, до протестувальників приєднався лідер партії Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен, який, ймовірно, стане новим прем’єр-міністром. Разом із чинним главою уряду Муте Егеде вони пройшли маршем до консульства США.

"Ми хочемо бути самими собою, і наша автономія та свобода не обговорюються. Немає жодного шансу, що я говоритиму з Трампом про те, аби Гренландія стала частиною США. Гренландія буде Гренландією", — заявив Нільсен.

Егеде також засудив позицію Трампа, назвавши її неприйнятною.

Раніше виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде засудив висловлювання президента США Дональда Трампа щодо анексії острова. Після гучних заяв американського лідера керівник гренландського уряду доручив держслужбі якомога швидше скликати лідерів партій.

Крім того, голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов різко засудив обговорення можливості анексії Гренландії між генсеком НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом. За його словами, це означало б війну між двома країнами Північноатлантичного договору.