В Гренландии люди вышли на протесты против заявлений Трампа

Протесты в Гренландии против заявлений Трампа. Фото: Reuters

В столице Гренландии, Нууку, состоялись митинги. Жители Гренландии выступают против заявлений президента США Дональда Трампа относительно возможного установления контроля над островом.

Об этом информирует издание Dagens Nyheter.

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Митинги в Гренландии против заявлений Трампа

Отмечается, что на улицы вышли сотни жителей, которые выступили в защиту суверенитета своей страны. Участники протестов развернули национальные флаги и плакаты с надписями "Мы не продаемся", "Уважайте наш суверенитет" и "Make America Go Away".

Как отмечает издание, это крупнейшие протесты в истории страны. В то же время протестующие также вышли на улицы второго по величине города Сисимиут.

Население Гренландии составляет 57 000 человек, а самого Нуука — 19 000, поэтому количество людей на улицах — существенное.

Протесты в Гренландии против заявлений Трампа. Фото: Reuters

Кроме того, к протестующим присоединился лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен, который, вероятно, станет новым премьер-министром. Вместе с действующим главой правительства Муте Эгеде они прошли маршем к консульству США.

"Мы хотим быть самими собой, и наша автономия и свобода не обсуждаются. Нет ни одного шанса, что я буду говорить с Трампом о том, чтобы Гренландия стала частью США. Гренландия будет Гренландией", — заявил Нильсен.

Эгеде также осудил позицию Трампа, назвав ее неприемлемой.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Гренландии Муте Эгеде осудил высказывания президента США Дональда Трампа относительно аннексии острова. После громких заявлений американского лидера руководитель гренландского правительства поручил госслужбе как можно скорее созвать лидеров партий.

Кроме того, председатель Комитета обороны Дании Расмус Ярлов резко осудил обсуждение возможности аннексии Гренландии между генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это означало бы войну между двумя странами Североатлантического договора.