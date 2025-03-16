Розмова Трампа з Путіним може відбутися наступного тижня, — Віткофф

Президента США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що телефонна розмова між Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним може відбутися вже наступного тижня. Війна в Україні може наблизитися до розв’язання найближчим часом.

Про це він повідомив в ефірі CNN у програмі State of the Union у неділю, 16 березня.

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За словами Віткоффа, Трамп очікує, що війна в Україні може наблизитися до розв’язання впродовж найближчих тижнів, і майбутня розмова з Путіним є частиною цих зусиль.

Він також зазначив, що російський президент "приймає філософію Трампа" щодо припинення бойових дій в Україні, а переговори між США та РФ демонструють певний прогрес.

Крім того, спецпредставник президента США повідомив, що цього тижня американські переговорні групи зустрінуться як із представниками України, так і з російськими дипломатами.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у понеділок, 17 березня, можуть оприлюднити нові подробиці щодо потенційного припинення вогню в Україні. Також глава Білого дому зазначив, що збирається повернути "чудову позицію" Україні у цій війні.