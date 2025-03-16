Разговор Трампа с Путиным может состояться на следующей неделе, — Уиткофф

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным может состояться уже на следующей неделе. Война в Украине может приблизиться к решению в течение ближайшего времени.

Об этом он сообщил в эфире CNN в программе State of the Union в воскресенье, 16 марта.

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По словам Уиткоффа, Трамп ожидает, что война в Украине может приблизиться к решению в течение ближайших недель, и предстоящий разговор с Путиным является частью этих усилий.

Он также отметил, что российский президент "принимает философию Трампа" о прекращении боевых действий в Украине, а переговоры между США и РФ демонстрируют определенный прогресс.

Кроме того, спецпредставитель президента США сообщил, что на этой неделе американские переговорные группы встретятся как с представителями Украины, так и с российскими дипломатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, могут обнародовать новые подробности относительно потенциального прекращения огня в Украине. Также глава Белого дома отметил, что собирается вернуть "замечательную позицию" Украине в этой войне.