Трамп призначив Келлога спецпредставником в Україні

Келлога призначили спецпредставником для контакту із Зеленським
Президент США Дональд Трамп у суботу, 15 березня, призначив Кіта Келлога спеціальним представником в Україні. Він буде безпосередньо спілкуватися з президентом Володимиром Зеленським.
Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.
Призначення Келлога
"Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено Спеціальним посланником в Україні", — йдеться у повідомленні.
За словами Трампа, тепер Келлог безпосередньо працюватиме з Президентом України Володимир Зеленським та українським керівництвом, оскільки він "добре їх знає" і "вони мають дуже добрі робочі стосунки".
Зазначимо, що раніше Келлог обіймав посаду спецпредставника США з питань України та Росії.
Раніше Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "поважає Україну". Напередодні він провів телефонну розмову з очільником Кремля.
Також американський президент переконаний, що Путін погодиться на пропозицію про припинення вогню в Україні.
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