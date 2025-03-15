Трамп призначив Келлога спецпредставником в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у суботу, 15 березня, призначив Кіта Келлога спеціальним представником в Україні. Він буде безпосередньо спілкуватися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.

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Призначення Келлога

"Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено Спеціальним посланником в Україні", — йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, тепер Келлог безпосередньо працюватиме з Президентом України Володимир Зеленським та українським керівництвом, оскільки він "добре їх знає" і "вони мають дуже добрі робочі стосунки".

Зазначимо, що раніше Келлог обіймав посаду спецпредставника США з питань України та Росії.

Скриншот допису Трампа

Раніше Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "поважає Україну". Напередодні він провів телефонну розмову з очільником Кремля.

Також американський президент переконаний, що Путін погодиться на пропозицію про припинення вогню в Україні.