Мирні переговори — Трамп заявив, що Путін поважає Україну

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

У п'ятницю, 14 березня, президент США Дональд Трамп поділився з журналістами новинами про телефонні дзвінки з Росією та Україною. Він вважає ці розмови позитивними.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

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За його словами, розмови були дуже конструктивними. Трамп висловив впевненість, що президент Росії Володимир Путін може погодитися на припинення вогню, оскільки, за словами американського лідера, він "досить добре знає Путіна".

"Путін поважає цю країну", — додав Трамп, маючи на увазі Україну.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп висловив свою думку щодо можливості припинення вогню в Україні. Він вважає, що обидві сторони мають погодитися.

Крім того, президент США пояснив свою обіцянку стосовно закінчення війни в Україні за 24 години.