Мирные переговоры — Трамп заявил, что Путин уважает Украину

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

В пятницу, 14 марта, президент США Дональд Трамп поделился с журналистами новостями о телефонных звонках с Россией и Украиной. Он считает эти разговоры положительными.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

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По его словам, разговоры были очень конструктивными. Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин может согласиться на прекращение огня, поскольку, по словам американского лидера, он "достаточно хорошо знает Путина".

"Путин уважает эту страну", — добавил Трамп, имея в виду Украину.

Напомним, что недавно Дональд Трамп высказал свое мнение относительно возможности прекращения огня в Украине. Он считает, что обе стороны должны согласиться.

Кроме того, президент США объяснил свое обещание относительно окончания войны в Украине за 24 часа.