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Трамп висловив упевненість, що Путін піде на припинення вогню

14 березня 2025 22:37
Анастасія Писаненко - редактор
Припинення вогню — Трамп впевнений, що Путін погодиться
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп висловив свою думку щодо можливості припинення вогню в Україні. Він вважає, що обидві сторони мають погодитися.

Про це повідомляє Clash Report.

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Пост Clash Report. Фото: скриншот

Путін погодиться на припинення вогню

"Я думаю, що Путін погодиться на припинення вогню", — заявив Трамп.

Американський лідер зазначив, що вважає, що президент Росії Володимир Путін може погодитись на припинення вогню, оскільки, на його думку, він "досить добре" знає кремлівського диктатора.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня буде оприлюднено більше деталей щодо можливого припинення вогню в Україні. Наразі очікується відповідь Росії.

Крім того, президент США пояснив свою обіцянку стосовно закінчення війни в Україні за 24 години.

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