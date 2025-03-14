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Трамп выразил уверенность, что Путин пойдет на прекращение огня

14 марта 2025 22:37
Анастасия Писаненко - редактор
Прекращение огня — Трамп уверен, что Путин согласится
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп высказал свое мнение относительно возможности прекращения огня в Украине. Он считает, что обе стороны должны согласиться.

Об этом сообщает Clash Report.

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Пост Clash Report. Фото: скриншот

Путин согласится на прекращение огня

"Я думаю, что Путин согласится на прекращение огня", — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что считает, что президент России Владимир Путин может согласиться на прекращение огня, поскольку, по его мнению, он "достаточно хорошо" знает кремлевского диктатора.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе будет обнародовано больше деталей относительно возможного прекращения огня в Украине. Сейчас ожидается ответ России.

Кроме того, президент США объяснил свое обещание относительно окончания войны в Украине за 24 часа.

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