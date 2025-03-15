Трамп назначил Келлога спецпредставителем в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в субботу, 15 марта, назначил Кита Келлога специальным представителем в Украине. Он будет непосредственно общаться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial.

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Назначение Келлога

"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен Специальным посланником в Украине", — говорится в сообщении.

По словам Трампа, теперь Келлог будет непосредственно работать с Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским руководством, поскольку он "хорошо их знает", и "они имеют очень хорошие рабочие отношения".

Отметим, что ранее Келлог занимал должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России.

Ранее Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "уважает Украину". Накануне он провел телефонный разговор с главой Кремля.

Также американский президент убежден, что Путин согласится на предложение о прекращении огня в Украине.