Американці зустрінуться з переговорними групами України та РФ

Спецпредставник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч з переговорними групами з України та Росії. Вона відбудеться протягом тижня.

Про це Стів Віткофф сказав в ефірі CNN у неділю, 16 березня.

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Зустріч з переговрними групами

За словами Віткоффа, Володимир Путін "приймає філософію Трампа". Спецпредставник лідера США переконаний, що вони обоє виступають за припинення війни в Україні. Віткофф додав, що американські переговорні групи зустрінуться з українцями цього тижня, крім того, відбудеться зустріч з росіянами.

"У переговорах РФ і США щодо України дистанція скорочується", — прокоментував він.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф також повідомив про те, що Дональд Трамп може провести розмову з Володимиром Путіним вже наступного тижня. Вона відбудеться в телефонному режимі.

Раніше Дональд Трамп призначив Кіта Келлога спеціальним представником в Україні. Він буде безпосередньо спілкуватися з президентом Володимиром Зеленським.