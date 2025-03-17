Когда Трамп поговорит с Путиным - известна дата

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. По его словам, темой разговора станет — прекращение войны в Украине.

Об этом сообщает информагентство Reuters в понедельник, 17 марта.

Читайте также:

Трамп поговорит с Путиным — что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине после позитивных переговоров между американскими и российскими чиновниками в Москве.

"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было сделано много работы", — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One во время позднего перелета в Вашингтон из Флориды. Лидер США добавил, что хочет увидеть, удастся ли закончить полномасштабную войну в Украине.

"Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", — подчеркнул Трамп.

Как отмечает издание, Трамп пытается заручиться поддержкой Путина относительно предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Ведь "обе стороны продолжали обмениваться воздушными ударами в течение выходных".

Отвечая на вопрос о том, какие уступки рассматриваются на переговорах о прекращении огня, Трамп сказал: "Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях".

"Я думаю, что мы уже много об этом говорили, и обе стороны, и Украина, и Россия, очень много об этом говорили. Мы уже говорим об этом, о распределении определенных активов", — сказал президент США.

Также Трамп отметил, что за выходные, которые президент провел во Флориде, где он имеет резиденцию, было сделано много работы над этим вопросом.

Напомним, вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф анонсировал, что на этой неделе состоится встреча с переговорными группами из Украины и России. Он также отметил, что в переговорах РФ и США дистанция по Украине сокращается.

Также мы писали, что сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Путину в случае манипуляции Трампом. Он сказал, что если это так, тогда президент РФ об этом пожалеет.