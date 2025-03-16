Путин пожалеет, если он играет с Трампом — сенатор США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: Reuters

Дональд Трамп попытается убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить огонь и найти компромисс для обеих стран. Однако, если глава РФ попытается манипулировать Трампом, он об этом пожалеет.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в воскресенье, 16 марта.

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"Только один человек способен завершить войну в Украине — Дональд Трамп. Если Путин манипулирует президентом Трампом, он об этом пожалеет", — отметил Грэм.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, когда состоится разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Общение будет происходить в телефонном режиме.

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал детали о телефонных звонках с Россией и Украиной. Он отметил, что считает эти разговоры "положительными".