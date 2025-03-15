Стармер закликав Путіна припинити атаки на Україну для досягнення миру

Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити атакувати Україну. За його словами, він повинен це зробити, якщо "серйозно налаштований на мир".

Про це Кір Стармер заявив на віртуальній зустрічі "коаліції охочих" у суботу, 15 березня, передає The Guardian.

Читайте також:

Шлях до миру в Україні

Премʼєр Британії наголосив, що потрібно рухатися вперед та готуватися до миру, який буде безпечним і тривалим.

"Я думаю, що це означає зміцнення України, щоб вони могли захистити себе, і посилення, очевидно, з точки зору військового потенціалу, з точки зору фінансування, з точки зору надання подальшої підтримки України з боку всіх нас", — зауважив Стармер.

За його словами, Путіну рано чи пізно доведеться сісти за стіл переговорів. Стармер закликав світових лідерів продовжувати тиск на Росію з метою припинення вогню.

Нагадаємо, Стармер зазначив, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки, щоб уникнути порушення можливих мирних угод з боку Путіна.

Також Стармер роз'яснив, що мирна угода між Україною та Росією повинна передбачати повернення викрадених дітей.