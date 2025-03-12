Стармер пояснив, що повинно бути в мирній угоді між Україною та Росією

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Jaimi Joy/Pool

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пояснив, що має бути в мирній угоді між Україною та Росією. За його словами, вона повинна включати повернення викрадених дітей.

Про це Кір Стармер сказав під час парламентських дискусій у середу, 12 березня.

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Майбутня мирна угода між Україною та Росією

"Коли ми кажемо про тривалий, справедливий мир в Україні, він має передбачати стале врегулювання", — зазначив Стармер.

За його словами, мирна угода між Україною та Росією має включати повернення викрадених дітей

Стармер відзначив позитивні зрушення в переговорах між Україною та США та підтвердив, що 15 березня лідери європейських країн проведуть відеоконференцію для обговорення наступних кроків.

За словами премʼєра, його команда активно працювала над тим, щоб переговори в Саудівській Аравії принесли позитивні результати та сприяли відновленню військової підтримки Києва з боку Вашингтона.

Нагадаємо, Стармер закликав Росію погодитися на припинення вогню після переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Також Європа зараз розглядає декілька можливих варіантів припинення війни в Україні. У Великій Британії вказали, що існують пропозиції для обговорення.