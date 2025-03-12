Стармер назвал, что должно быть в соглашении между Украиной и РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объяснил, что должно быть в мирном соглашении между Украиной и Россией. По его словам, оно должно включать возвращение похищенных детей.
Об этом Кир Стармер сказал во время парламентских дискуссий в среду, 12 марта.
Будущее мирное соглашение между Украиной и Россией
"Когда мы говорим о длительном, справедливом мире в Украине, он должен предусматривать устойчивое урегулирование", — отметил Стармер.
По его словам, мирное соглашение между Украиной и Россией должно включать возвращение похищенных детей
Стармер отметил положительные сдвиги в переговорах между Украиной и США и подтвердил, что 15 марта лидеры европейских стран проведут видеоконференцию для обсуждения следующих шагов.
По словам премьера, его команда активно работала над тем, чтобы переговоры в Саудовской Аравии принесли положительные результаты и способствовали восстановлению военной поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Напомним, Стармер призвал Россию согласиться на прекращение огня после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.
Также Европа сейчас рассматривает несколько возможных вариантов прекращения войны в Украине. В Великобритании указали, что существуют предложения для обсуждения.
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