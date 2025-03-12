Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS/Jaimi Joy/Pool

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объяснил, что должно быть в мирном соглашении между Украиной и Россией. По его словам, оно должно включать возвращение похищенных детей.

Об этом Кир Стармер сказал во время парламентских дискуссий в среду, 12 марта.

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Будущее мирное соглашение между Украиной и Россией

"Когда мы говорим о длительном, справедливом мире в Украине, он должен предусматривать устойчивое урегулирование", — отметил Стармер.

По его словам, мирное соглашение между Украиной и Россией должно включать возвращение похищенных детей

Стармер отметил положительные сдвиги в переговорах между Украиной и США и подтвердил, что 15 марта лидеры европейских стран проведут видеоконференцию для обсуждения следующих шагов.

По словам премьера, его команда активно работала над тем, чтобы переговоры в Саудовской Аравии принесли положительные результаты и способствовали восстановлению военной поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Напомним, Стармер призвал Россию согласиться на прекращение огня после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Также Европа сейчас рассматривает несколько возможных вариантов прекращения войны в Украине. В Великобритании указали, что существуют предложения для обсуждения.