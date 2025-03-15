Стармер призвал Путина прекратить атаки на Украину для достижения мира

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить атаковать Украину. По его словам, он должен это сделать, если "серьезно настроен на мир".

Об этом Кир Стармер заявил на виртуальной встрече "коалиции желающих" в субботу, 15 марта, передает The Guardian.

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Премьер Британии подчеркнул, что нужно двигаться вперед и готовиться к миру, который будет безопасным и длительным.

"Я думаю, что это означает укрепление Украины, чтобы они могли защитить себя, и усиление, очевидно, с точки зрения военного потенциала, с точки зрения финансирования, с точки зрения оказания дальнейшей поддержки Украины со стороны всех нас", — отметил Стармер.

По его словам, Путину рано или поздно придется сесть за стол переговоров. Стармер призвал мировых лидеров продолжать давление на Россию с целью прекращения огня.

Напомним, Стармер отметил, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности, чтобы избежать нарушения возможных мирных соглашений со стороны Путина.

Также Стармер разъяснил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать возвращение похищенных детей.