Сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Дональд Трамп спробує переконати Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, аби припинити вогонь та знайти компроміс для обох країн. Однак, якщо очільник РФ спробує маніпулювати Трампом, він про це пошкодує.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у неділю, 16 березня.

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"Лише одна людина здатна завершити війну в Україні — Дональд Трамп. Якщо Путін маніпулює президентом Трампом, він про це пошкодує", — зазначив Грем.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, коли відбудеться розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Спілкування буде відбуватись у телефонному режимі.

Раніше американський лідер Дональд Трамп розповів деталі про телефонні дзвінки з Росією та Україною. Він зазначив, що вважає ці розмови "позитивними".