Закриття Голосу Америки — у Білому домі назвали причини припинення фінансування

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Білий дім оголосив про припинення державного фінансування Голосу Америки, заявивши, що платники податків більше не мають підтримувати "радикальну пропаганду". Мовник нібито порушував журналістські стандарти.

Відповідна заява опублікована на офіційному сайті адміністрації Президента США Дональда Трампа.

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Які претензії висунула адміністрація Трампа

У Вашингтоні звинуватили Голос Америки у порушенні журналістських стандартів, ухилянні від відповідальності та політичній упередженості.

Одним з аргументів стало те, що деякі журналісти у своїх акаунтах у соцмережі X (Twitter) публікували антитрампівські дописи, що, на думку Білого дому, суперечить принципу неупередженості.

Серед претензій, які висунула адміністрація Трампа, згадано:

У жовтні 2020 року Голос Америки повідомив про ймовірну причетність Росії до скандалу з ноутбуком Гантера Байдена, що, за версією Білого дому, було спробою "приховати правду".

У 2019 році видання Daily Caller писало, що Голос Америки найняв російського журналіста, якого звинувачували в антиамериканській пропаганді.

У травні 2019 року кілька співробітників мовника були звільнені після того, як під тиском китайського уряду було скасовано ефірне включення.

У березні 2019 року канал випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку в США, що викликало обурення серед консервативної аудиторії.

Також адміністрація Трампа заявила, що керівництво мовника дало вказівку журналістам не називати ХАМАС терористичною організацією, якщо це не є частиною офіційних заяв.

Нагадаємо, працівників Голосу Америки відправили в адміністративну відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг "до особливого розпорядження".

Раніше ми писали, що без фінансування з бюджету США опинилося Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода (RFE/RL).