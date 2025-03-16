Трамп залишив без фінансування Радіо Свобода, яка працювала з 1954 року

Офіс Радіо Свобода у Львові. Фото: Львівська ОВА

Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода (RFE/RL) опинились без фінансування з бюджету США. Агентство глобальних медіа США (USAGM) повідомило керівництво радіостанцій, що федеральну грантову угоду, яка фінансує глобальні операції Радіо Свобода, було припинено.

Про це повідомляється на офіційному сайті RFE/RL.

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Президент і генеральний директор RFE/RL Стівен Капус оцінив такий крок як той, що є "гарним подарунком для всіх ворогів Америки та вільного світу".

"Іранські аятолли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві та Мінську святкуватимуть смерть Радіо Свобода через 75 років. Перемога нашим супротивникам зробить їх сильнішими, а Америку слабшою", — заявив Стівен Капус.

Він зазначив, що з моменту свого заснування у 1954 році редакція завжди користувалась сильною двопартійною підтримкою, адже і демократи й республіканці розуміли, наскільки важливо донести голос демократичного та вільного світу до країн, де панує тиранія та тоталітаризм.

Тепер, сказав Капус, майже 50 мільйонів людей у ​​закритих суспільствах не матимуть доступу до правди про Америку та світ.

Що відомо про Радіо Свобода

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) — це приватна незалежна міжнародна інформаційна організація, програми якої — радіо, Інтернет, телебачення та мобільний — щотижня охоплюють майже 50 мільйонів людей у ​​23 країнах, включаючи Росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, республіки Центральної Азії та Кавказу.

Редакція фінансується Конгресом США через USAGM. Американським урядовцям, включно з керівництвом USAGM, заборонено втручатися в журналістську подачу інформації РВЄ/РС.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп наказав скоротити сім федеральних агентств, серед яких агентство США з глобальних медіа. Воно керує виданням "Голос Америки", після указу співробітників відправили в оплачувану відпустку.

Також нещодавно український журналіст Остап Яриш підтвердив припинення своєї співпраці з "Голосом Америки".