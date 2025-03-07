Остап Яриш підтвердив звільнення з Голосу Америки — до чого тут Ілон Маск

Журналіст української служби Голосу Америки Остап Яриш. Фото: Facebook / Ostap Yarysh

Відомий український журналіст Остап Яриш підтвердив припинення співпраці з Голосом Америки. Детальну інформацію оприлюднить згодом.

Своє повідомлення Яриш опублікував на сторінці у Facebook в п'ятницю, 7 березня.

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Яриш, на тлі чуток про звільнення, підтвердив, що його співпрацю з українською службою Голосу Америки було припинено.

"Швидко новини розлітаються. Так швидко, що мої рідні та друзі дізналися про них із медіа ще до того, як я встиг їм розповісти. Якщо коротко — так, ми з Голосом Америки припинили співпрацю. Зараз додаткових коментарів не даватиму, тому прошу не телефонувати і не писати мені з цього приводу. Про все напишу сам трохи згодом", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Яриша у Facebook

Зазначимо, що у США почалася хвиля звільнень після перевірки новоствореним Департаментом ефективності уряду (DOGE).

Результати аудиту та внутрішні розслідування призвели до звільнення журналістів, які критикували президента США Дональда Трампа. Зокрема, у "тривалу відпустку з поважних причин" наприкінці лютого відправили одного з найвідоміших медійників Стівена Германа. А багаторічну керівницю бюро Голосу Америки в Білому домі Петсі Відакусвару примусово перевели на іншу роботу.

Варто додати, що Департамент ефективності уряду США очолює американський мільярдер Ілон Маск. Саме він закликав закрити видання Радіо Свобода та Голос Америки.

Раніше ми писали, що HR-відділ медіакомпанії Голос Америки розпочав внутрішнє розслідування щодо журналістів, які висловлювали критичні зауваження про президента США Дональда Трампа.