Голос Америки розпочав розслідування щодо критики Трампа журналістами

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

HR-відділ медіакомпанії "Голос Америки" розпочав внутрішнє розслідування. Воно стосується журналістів, які висловлювали критику на адресу лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

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Критика Трампа

Відомо, що провідного журналіста Стівена Германа вже відсторонили. Його відправили у "тривалу відпустку". Він підтвердив свою відсутність на роботі та зазначив, що результати розслідування вказують на підрив довіри до "Голосу Америки" через коментарі про адміністрацію Трампа в соцмережах.

Глава бюро медіа в Білому домі Петсі Відакусвару отримала повідомлення про переведення на іншу програму. NYT зазначає, що керівництво "Голосу Америки" намагається покращити відносини з адміністрацією США.

ЗМІ отримує фінансування з федерального бюджету США. За даними джерел, останні кілька місяців матеріали, критичні до Трампа, редагувалися перед публікацією.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі український лідер потрапив під допит американського журналіста Браяна Гленна через свій костюм.

Також Axios пише, що Трамп був розлючений на Зеленського ще до початку зустрічі в Білому домі.