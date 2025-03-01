Голос Америки розпочав розслідування щодо критики Трампа журналістами

Голос Америки розслідує критику Трампа своїми журналістами
HR-відділ медіакомпанії "Голос Америки" розпочав внутрішнє розслідування. Воно стосується журналістів, які висловлювали критику на адресу лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Про це повідомляє The New York Times.
Критика Трампа
Відомо, що провідного журналіста Стівена Германа вже відсторонили. Його відправили у "тривалу відпустку". Він підтвердив свою відсутність на роботі та зазначив, що результати розслідування вказують на підрив довіри до "Голосу Америки" через коментарі про адміністрацію Трампа в соцмережах.
Глава бюро медіа в Білому домі Петсі Відакусвару отримала повідомлення про переведення на іншу програму. NYT зазначає, що керівництво "Голосу Америки" намагається покращити відносини з адміністрацією США.
ЗМІ отримує фінансування з федерального бюджету США. За даними джерел, останні кілька місяців матеріали, критичні до Трампа, редагувалися перед публікацією.
Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі український лідер потрапив під допит американського журналіста Браяна Гленна через свій костюм.
Також Axios пише, що Трамп був розлючений на Зеленського ще до початку зустрічі в Білому домі.
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