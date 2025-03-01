Голос Америки начал расследование относительно критики Трампа журналистами

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

HR-отдел медиакомпании "Голос Америки" начал внутреннее расследование. Оно касается журналистов, которые высказывали критику в адрес лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

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Критика Трампа

Известно, что ведущего журналиста Стивена Германа уже отстранили. Его отправили в "длительный отпуск". Он подтвердил свое отсутствие на работе и отметил, что результаты расследования указывают на подрыв доверия к "Голосу Америки" из-за комментариев об администрации Трампа в соцсетях.

Глава бюро медиа в Белом доме Пэтси Видакусвару получила уведомление о переводе на другую программу. NYT отмечает, что руководство "Голоса Америки" пытается улучшить отношения с администрацией США.

СМИ получает финансирование из федерального бюджета США. По данным источников, последние несколько месяцев материалы, критические к Трампу, редактировались перед публикацией.

Напомним, во время встречи Зеленского с Трампом в Белом доме украинский лидер попал под допрос американского журналиста Брайана Гленна из-за своего костюма.

Также Axios пишет, что Трамп был зол на Зеленского еще до начала встречи в Белом доме.