Скандал у США — що відомо про Гленна, який дорікнув Зеленському

Журналіст Браян Гленн. Фото: Facebook/Браян Гленн

Під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі, український лідер потрапив під допит американського журналіста через костюм. Браян Гленн висловив обурення через неофіційний стиль Зеленського.

Новини.LIVE розповідають про те, що відомо про журналіста Браяна Гленна.

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Під час зустрічі в Овальному кабінеті журналіст Браян Гленн розкритикував Володимира Зеленського через вибір одягу. Саме після цього зав'язалась палка суперечка між Трампом, Венсом та Зеленським.

"Чому ви не носите костюм? У вас є костюм? Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте гідність офісу (Білого дому. — Ред.)", — запитав в українського лідера репортер.

Зеленський змінив офіційний стиль одягу на футболки та светри мілітарі-стилю після початку повномасштабного вторгнення. Президент України спокійно відреагував на зауваження Гленна.

"Я буду носити костюм після того, як ця війна закінчиться. Можливо, це буде щось схоже на ваш, можливо, щось краще… Можливо, щось дешевше", — відповів Зеленський.

Журналіст Браян Гленн. Фото: Facebook/Браян Гленн

Журналіст, який вирішив присоромити главу держави за одяг, є головним кореспондентом Білого дому для Real America's Voice. Це шоу, в якому у переважній більшості беруть участь ультраправі союзники Трампа. Браян Гленн — активний учасник руху MAGA, які виступають за Трампа.

Кореспондента не раз називали "улюбленим репортером" Трампа. Гленн записав багато інтерв'ю з американським політиком, а також висвітлював судові процеси та мітинги на підтримку Трампа.

Не менш цікаву репутацію має й дівчина Гленна — конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. Вона відома через свої антиукраїнські заяви. Грін навіть грозилась ініціювати відставку спікера Майка Джонсона у разі розблокування допомоги Києву у 2024 році. Не раз Грін заявляла, що Україна сама начебто спровокувала Путіна почати війну.

Браян Гленн, Дональд Трамп та Марджорі Тейлор Грін. Фото: Facebook/Браян Гленн

Додамо, що Браян Гленн на пресконференції стояв поблизу Трампа та за спиною у віцепрезидента Венса. Президент США особисто надав журналісту слово, після чого почалась перепалка.

Допис Браяна Гленна. Фото: скриншот

На своїй сторінці у фейсбуці Гленн заявив, що гардероб є прямим відображенням того, що Зеленський "не поважає США". Однак більшість американців у коментарях під дописом вибухнула звинуваченнями саме в сторону журналіста. Наводимо кілька з них:

"У вас було одне питання, і ви запитали про костюм. Поверніться до журналістики 101 і дізнайтеся про основи."

"Ви, сер, ганьба. Ви збентежили свою країну сьогодні ввечері. Якщо ви так засмучені через протокол, чому не наполягали на тому, щоб Маск одягнув костюм? Він був в Овальному кабінеті та на засіданні кабінету міністрів у кепці та футболці. Ваш ганебний вчинок допоміг принизити США в очах світу."

"Браян Гленн, ти соромиш нашу країну. Сьогодні всі сміються з вас."

"Боягуз у костюмі запитує справжнього героя про його гардероб. Як дорогоцінно. Який жарт."

Нагадаємо, Дональд Трамп розлютився ще до розмови в Овальному кабінеті. Він був незадоволений через те, що Володимир Зеленський не одягнув костюм.

На докори представників США щодо зовнішнього вигляду Зеленського відреагував американський ветеран. Його обурило таке ставлення до лідера держави, в якій триває війна.