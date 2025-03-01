Скандал в США — что известно о Гленне, который упрекнул Зеленского

Журналист Брайан Гленн. Фото: Facebook/Брайан Гленн

Во время встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, украинский лидер попал под допрос американского журналиста из-за костюма. Брайан Гленн выразил возмущение из-за неофициального стиля Зеленского.

Новини.LIVE рассказывают о том, что известно о журналисте Брайане Гленне.

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Во время встречи в Овальном кабинете журналист Брайан Гленн раскритиковал Владимира Зеленского из-за выбора одежды. Именно после этого завязался жаркий спор между Трампом, Вэнсом и Зеленским.

"Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм? Многие американцы имеют проблемы с тем, что вы не уважаете достоинство офиса (Белого дома. — Ред.)", — спросил у украинского лидера репортер.

Зеленский сменил официальный стиль одежды на футболки и свитера милитари-стиля после начала полномасштабного вторжения. Президент Украины спокойно отреагировал на замечание Гленна.

"Я буду носить костюм после того, как эта война закончится. Возможно, это будет что-то похожее на ваш, возможно, что-то лучше... Возможно, что-то дешевле", — ответил Зеленский.

Журналист Брайан Гленн. Фото: Facebook/Брайан Гленн

Журналист, который решил пристыдить главу государства за одежду, является главным корреспондентом Белого дома для Real America's Voice. Это шоу, в котором в подавляющем большинстве участвуют ультраправые союзники Трампа. Брайан Гленн — активный участник движения MAGA, которые выступают за Трампа.

Корреспондента не раз называли "любимым репортером" Трампа. Гленн записал много интервью с американским политиком, а также освещал судебные процессы и митинги в поддержку Трампа.

Не менее интересную репутацию имеет и девушка Гленна — конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она известна из-за своих антиукраинских заявлений. Грин даже грозилась инициировать отставку спикера Майка Джонсона в случае разблокирования помощи Киеву в 2024 году. Не раз Грин заявляла, что Украина сама якобы спровоцировала Путина начать войну.

Брайан Гленн, Дональд Трамп и Марджори Тейлор Грин. Фото: Facebook/Брайан Гленн

Добавим, что Брайан Гленн на пресс-конференции стоял вблизи Трампа и за спиной у вице-президента Вэнса. Президент США лично предоставил журналисту слово, после чего началась перепалка.

Сообщение Брайана Гленна. Фото: скриншот

На своей странице в фейсбуке Гленн заявил, что гардероб является прямым отражением того, что Зеленский "не уважает США". Однако большинство американцев в комментариях под сообщением разразилось обвинениями именно в сторону журналиста. Приводим несколько из них:

"У вас был один вопрос, и вы спросили о костюме. Вернитесь к журналистике 101 и узнайте об основах".

"Вы, сэр, позор. Вы смутили свою страну сегодня вечером. Если вы так расстроены из-за протокола, почему не настаивали на том, чтобы Маск надел костюм? Он был в Овальном кабинете и на заседании кабинета министров в кепке и футболке. Ваш позорный поступок помог унизить США в глазах мира".

"Брайан Гленн, ты позоришь нашу страну. Сегодня все смеются над вами".

"Трус в костюме спрашивает настоящего героя о его гардеробе. Как драгоценно. Какая шутка".

Напомним, Дональд Трамп разозлился еще до разговора в Овальном кабинете. Он был недоволен из-за того, что Владимир Зеленский не надел костюм.

На упреки представителей США относительно внешнего вида Зеленского отреагировал американский ветеран. Его возмутило такое отношение к лидеру государства, в котором идет война.