Остап Ярыш подтвердил увольнение из Голоса Америки — при чем здесь Илон Маск

Журналист украинской службы Голоса Америки Остап Ярыш. Фото: Facebook / Ostap Yarysh

Известный украинский журналист Остап Ярыш подтвердил прекращение сотрудничества с Голосом Америки. Подробную информацию обнародует позже.

Свое сообщение Ярыш опубликовал на странице в Facebook в пятницу, 7 марта.

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Ярыш, на фоне слухов об увольнении, подтвердил, что его сотрудничество с украинской службой Голоса Америки было прекращено.

"Быстро новости разлетаются. Так быстро, что мои родные и друзья узнали о них из медиа еще до того, как я успел им рассказать. Если коротко — да, мы с Голосом Америки прекратили сотрудничество. Сейчас дополнительных комментариев давать не буду, поэтому прошу не звонить и не писать мне по этому поводу. Обо всем напишу сам чуть позже", — говорится в сообщении.

Сообщение Ярыша в Facebook

Отметим, что в США началась волна увольнений после проверки новосозданным Департаментом эффективности правительства (DOGE).

Результаты аудита и внутренние расследования привели к увольнению журналистов, которые критиковали президента США Дональда Трампа. В частности, в "длительный отпуск по уважительным причинам" в конце февраля отправили одного из самых известных медийщиков Стивена Германа. А многолетнюю руководительницу бюро Голоса Америки в Белом доме Пэтси Видакусвару принудительно перевели на другую работу.

Стоит добавить, что Департамент эффективности правительства США возглавляет американский миллиардер Илон Маск. Именно он призвал закрыть издание Радио Свобода и Голос Америки.

Ранее мы писали, что HR-отдел медиакомпании Голос Америки начал внутреннее расследование в отношении журналистов, которые высказывали критические замечания о президенте США Дональде Трампе.