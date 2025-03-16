Трамп оставил без финансирования Радио Свобода, которая работала с 1954 года

Офис Радио Свобода во Львове. Фото: Львовская ОВА

Радио Свободная Европа и Радио Свобода (RFE/RL) оказались без финансирования из бюджета США. Агентство глобальных медиа США (USAGM) сообщило руководству радиостанций, что федеральное грантовое соглашение, которое финансирует глобальные операции Радио Свобода, было прекращено.

Об этом сообщается на официальном сайте RFE/RL.

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Президент и генеральный директор RFE/RL Стивен Капус оценил такой шаг как тот, что является "хорошим подарком для всех врагов Америки и свободного мира".

"Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры и автократы в Москве и Минске будут праздновать смерть Радио Свобода через 75 лет. Победа нашим противникам сделает их сильнее, а Америку слабее", — заявил Стивен Капус.

Он отметил, что с момента своего основания в 1954 году редакция всегда пользовалась сильной двухпартийной поддержкой, ведь и демократы и республиканцы понимали, насколько важно донести голос демократического и свободного мира в страны, где царит тирания и тоталитаризм.

Теперь, сказал Капус, почти 50 миллионов людей в закрытых обществах не будут иметь доступа к правде об Америке и мире.

Что известно о Радио Свобода

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) — это частная независимая международная информационная организация, программы которой - радио, Интернет, телевидение и мобильный — еженедельно охватывают почти 50 миллионов человек в 23 странах, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан, Пакистан, республики Центральной Азии и Кавказа.

Редакция финансируется Конгрессом США через USAGM. Американским чиновникам, включая руководство USAGM, запрещено вмешиваться в журналистскую подачу информации РВЕ/РС.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп приказал сократить семь федеральных агентств, среди которых агентство США по глобальным медиа. Оно руководит изданием "Голос Америки", после указа сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск.

Также недавно украинский журналист Остап Ярыш подтвердил прекращение своего сотрудничества с "Голосом Америки".