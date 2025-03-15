Працівників "Голосу Америки" відправили у відпустку — ЗМІ не працює

Журналістські мікрофони. Ілюстративне фото: Adobe Stock

Президент США Дональд Трамп наказав скоротити сім федеральних агентств, серед яких агентство США з глобальних медіа. Воно керує виданням "Голос Америки", після указу співробітників відправили в оплачувану відпустку.

Про це пише Reuters у суботу, 15 березня.

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За словами кількох працівників "Голосу Америки", їх відправили в адміністративну відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг "до особливого розпорядження".

В електронних листах зазначено, що працівники не мають заходити на робочі місця і користуватися внутрішніми системами.

Крім того, Агентство з глобальних медіа припинило фінансування "Радіо Вільна Європа/Свобода", яке мовить на країни Східної Європи, включаючи Росію і Україну, а також "Радіо Вільна Азія".

Водночас на своєму сайті "Радіо Вільна Європа/Свобода" повідомило, що російський уряд оголосив його "небажаною організацією".

Тому ЗМІ попереджає читачів у Росії та на окупованих територіях України про можливі штрафи чи тюремне ув'язнення "за поширення, вподобання, коментування або збереження їхнього контенту, або за зв'язок з ними".

Нагадаємо, після рішення Трампа про ліквідацію агенств США керівники протягом семи днів повинні подати директору Адміністративно-бюджетного управління свої плани щодо виконання наказу.

Також нещодавно український журналіст Остап Яриш підтвердив припинення своєї співпраці з "Голосом Америки".