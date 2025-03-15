Работников "Голоса Америки" отправили в отпуск — СМИ не работает

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Президент США Дональд Трамп приказал сократить семь федеральных агентств, среди которых агентство США по глобальным медиа. Оно руководит изданием "Голос Америки", после указа сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск.

Об этом пишет Reuters в субботу, 15 марта.

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По словам нескольких работников "Голоса Америки", их отправили в административный отпуск с полным сохранением заработной платы и льгот "до особого распоряжения".

В электронных письмах указано, что работники не должны заходить на рабочие места и пользоваться внутренними системами.

Кроме того, Агентство по глобальным медиа прекратило финансирование "Радио Свободная Европа/Свобода", которое вещает на страны Восточной Европы, включая Россию и Украину, а также "Радио Свободная Азия".

В то же время на своем сайте "Радио Свободная Европа/Свобода" сообщило, что российское правительство объявило его "нежелательной организацией".

Поэтому СМИ предупреждает читателей в России и на оккупированных территориях Украины о возможных штрафах или тюремном заключении "за распространение, предпочтения, комментирование или сохранение их контента, или за связь с ними".

Напомним, после решения Трампа о ликвидации агентств США руководители в течение семи дней должны подать директору Административно-бюджетного управления свои планы по выполнению приказа.

Также недавно украинский журналист Остап Ярыш подтвердил прекращение своего сотрудничества с "Голосом Америки".