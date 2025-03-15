Трамп підписав указ про скорочення у семи агенціях

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У п’ятницю, 13 березня, президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агентств. Зокрема того, яке контролює "Голос Америки" та інші фінансовані урядом ЗМІ.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому у п'ятницю, 14 березня.

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Трамп доручив керівникам агентств, здебільшого маловідомих організацій, які займаються такими питаннями, як трудове посередництво та запобігання бездомності, ліквідувати всі функції, які не передбачені законом. Керівники також повинні скоротити виконання своїх статутних функцій і пов'язаний з ними персонал до мінімальної присутності й функцій, передбачених законом.

Наприклад, материнська компанія "Голосу Америки", Агентство глобальних медіа США, зареєстрована Конгресом як незалежне агентство. І у 2020 році Конгрес ухвалив закон, покликаний обмежити владу призначуваного президентом виконавчого директора агентства.

Окрім "Голосу Америки", Агентство глобальних медіа фінансує "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та "Радіо Вільна Азія".

Серед інших відомств, які Трамп вирішив ліквідувати у п'ятницю, — Федеральна служба посередництва і примирення, Міжнародний науковий центр імені Вудро Вільсона, Інститут музейних і бібліотечних послуг, Міжвідомча рада США з питань бездомності, Агентство з питань бізнесу меншин.

Протягом семи днів керівники відомств повинні подати директору Адміністративно-бюджетного управління свої плани щодо виконання наказу та окреслити, які з їхніх функцій є обов'язковими за законом.

Нагадаємо, що нещодавно Федеральні судді в Каліфорнії та Меріленді зобов'язали адміністрацію президента США Дональда Трампа поновити на роботі тисячі федеральних працівників. Ці держслужбовці пройшли випробувальний термін і втратили роботу внаслідок масових звільнень у 19 агентствах.

Раніше по повідомляли, що США офіційно закривають 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після шести тижнів аналізу. Причиною стало нецільове використання мільярдів доларів, що не відповідало інтересам Америки.